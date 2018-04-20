نقل وكيل صحة الإسكندرية السابق إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

انتقل الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة السابق، إلى مستشفى الجمهورية، قادم من محبسه بقسم شرطة باب شرق، لتلاقية العلاج بعد شعوره بتدهور في حالته الصحية، وبمعاونة لجنة طبية من مستشفى السجن ومفتش الصحة.

وقال مصدر أمني، إن دكتور مجدي حجازي، طالب بنقلة إلى أحد المستشفيات أثناء تواجده بمحبسه، ولكن رفض طلبه من قبل النيابة العامة والرقابة الإدارية، وتم نقله إلى مستشفى الجمهورية، للعرض على اللجنة الطبية المكونة من أطباء مستشفى السجن، ومفتش الصحة، والذي أقروا بأن حالته الصحية مستقرة ولا داعي للحجز بالمستشفى، وتم صرف بعض الأدوية له ورجوعة إلى محبسة مرة أخرى.

وتعود الواقعة عندما قرر قاضي التجديدات بمحكمة باب شرقي في الإسكندرية، تجديد حبس الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سابقًا، لثاني تجديد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتداولت المرافعة لمدة 45 دقيقة بين دفاع وكيل الوزارة الأسبق، وهيئة المحكمة، لإخلاء سبيله.

وكانت نيابة باب شرق، استأنفت على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة باب شرق بالإسكندرية، والمنعقدة بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، قضت بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة سابقًا، والمتهم في قضية تلقي "عطية" عبارة عن هاتفي "آي فون s6"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وتقدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز سامي، باستئناف على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، فيما جرى تحديد جلسة اليوم للنظر في استئناف النيابة، سواء بالقبول أو بالرفض.

يذكر أن نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامي، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.