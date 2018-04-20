وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية: سنردع كل من يعبث بأمن الوطن

زار الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، المصابين جراء العمليات الإرهابية في سيناء، من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا في أثناء أدائهم لمهامهم، ويخضعون للعلاج حاليا بمستشفيات القوات المسلحة.

وخلال الزيارة، أكد القائد العام، أن ما يجرى من عمليات إرهابية خسيسة، لن تثني أبطال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم والزود عن وطنهم، مبديا تقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والتفاني والإخلاص من أجل مصر.

وأشار الفريق أول صدقي صبحي إلى أن مصر بشعبها وجيشها ماضية في طريقها نحو القضاء على كل المحاولات، لزعزعة الأمن والاستقرار في كل شبر من أرض مصر.

من جانبهم أبدى المصابون اعتزازهم بتلك الزيارة، وإصرارهم علي العودة لتنفيذ مهامهم من أجل الحفاظ علي الوطن وشعبه العظيم، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.