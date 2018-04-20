"التموين": الشنط الرمضانية موجهة للفئات الأكثر احتياجا

قال محمد سويد مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن توزيع الشنط الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا، جزء من برامج الرعاية والحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة لغير القادرين من مواطنيها خلال هذه الفترة.

وأضاف سويد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك أسرًا بحاجة إلى أن تشعر بأن هناك ما يكفيها من طعام خلال هذه الفترة، لا سيما شهر رمضان.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد، من خلال الجمعيات الأهلية، وتوزيع ملايين الشنط الرمضانية، متابعًا أن هناك مبادرة حكومية بالتنسيق مع التموين، من وزارات السياحة والبترول والأوقاف لتوزيع مليون شنطة، على أن تتولى الأخيرة توزيعها من خلال لجان الزكاة الموجودة في المساجد التي تتوافر لديها قوائم بالأسر الأكثر احتياجًا.