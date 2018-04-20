تسجيل الدخول

الوطن

"التموين": الشنط الرمضانية موجهة للفئات الأكثر احتياجا

منذ 11 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": الشنط الرمضانية موجهة للفئات الأكثر احتياجا

التموين : الشنط الرمضانية موجهة للفئات الأكثر احتياجا

قال محمد سويد مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن توزيع الشنط الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا، جزء من برامج الرعاية والحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة لغير القادرين من مواطنيها خلال هذه الفترة.

وأضاف سويد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك أسرًا بحاجة إلى أن تشعر بأن هناك ما يكفيها من طعام خلال هذه الفترة، لا سيما شهر رمضان.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد، من خلال الجمعيات الأهلية، وتوزيع ملايين الشنط الرمضانية، متابعًا أن هناك مبادرة حكومية بالتنسيق مع التموين، من وزارات السياحة والبترول والأوقاف لتوزيع مليون شنطة، على أن تتولى الأخيرة توزيعها من خلال لجان الزكاة الموجودة في المساجد التي تتوافر لديها قوائم بالأسر الأكثر احتياجًا.

أخبار متعلقة

مجمع البحوث الإسلامية يعلن موعد الامتحان الشفوي لمسابقة شهر رمضان

مجمع البحوث الإسلامية يعلن موعد الامتحان الشفوي لمسابقة شهر رمضان
غدا.. الحكومة تناقش استعدادت شهر رمضان خلال اجتماعها الأسبوعى

غدا.. الحكومة تناقش استعدادت شهر رمضان خلال اجتماعها الأسبوعى
محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

محافظ الوادي الجديد يوجه برفع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان
بالصور| اجتماع موسع لـ"أوقاف الإسماعيلية" لمناقشة استعدادات شهر رمضان

بالصور| اجتماع موسع لـ"أوقاف الإسماعيلية" لمناقشة استعدادات شهر رمضان

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

مشروع لائحة الجزاءات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مشروع لائحة الجزاءات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يصدر كودا لتغطية الحوادث الإرهابية يمنع ظهور غير المختص

الأعلى للإعلام يصدر كودا لتغطية الحوادث الإرهابية يمنع ظهور غير المختص

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل