الأحد.. وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان معرض الكتاب بدسوق

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بدسوق، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وذلك يوم الأحد المقبل، حيث يستمر حتى 30 أبريل الجاري، بمشاركة 31 دار نشر وهيئة ومؤسسة بأكثر من 30 ألف كتاب.

ويضم المعرض، 22 فعالية ثقافية وفنية مصاحبة تبدأ مع الافتتاح وتستمر طوال اليوم، وتنطلق بفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويقام في السادسة مساء لقاء بعنوان "شعراء كفر الشيخ في معجم البابطين" للشاعر الدكتور محمد عيسى ويدير اللقاء الشاعر حسن عبيد يليها ندوة بعنوان "الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم عند الصغارط ويتحدث خلالها القاصاصتان تاجوج الخولي- عزيزة الشراكي وتديرها الشاعرة منى عبد الباقي، يعقبها أمسية لشعراء دسوق وقلين ويديرها كل من الشاعرين حسام الدين ريشو وسعيد طنطاوي.