رئيس الاتحاد الدولي للغاز: مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق

أشاد ديفيد كارول رئيس الاتحاد الدولي للغاز، بما شهدته صناعة الغاز في مصر من تطورات إيجابية وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر اشراقاً.

وأضاف "كارول"، في بيان صادر لوزارة البترول، اليوم الجمعة: "أن النجاح الذى تحقق في حقل ظهر من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة يعد دليلاً قاطعاً على قدرة مصر على النجاح في تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة بكفاءة عالية وفي فترات زمنية قياسية".

كما وجه الدعوة إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لحضور النسخة الـ27 من مؤتمر الغاز العالمى الذى سيعقد بواشنطن خلال الفترة من 25-29 يونيو المقبل.