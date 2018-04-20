تسجيل الدخول

الوطن

رئيس الاتحاد الدولي للغاز: مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق

منذ 10 دقيقة
كتب: شادي أحمد
رئيس الاتحاد الدولي للغاز: مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق

ديفيد كارول رئيس الاتحاد الدولى للغاز

أشاد ديفيد كارول رئيس الاتحاد الدولي للغاز، بما شهدته صناعة الغاز في مصر من تطورات إيجابية وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر اشراقاً.

وأضاف "كارول"، في بيان صادر لوزارة البترول، اليوم الجمعة: "أن النجاح الذى تحقق في حقل ظهر من تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة يعد دليلاً قاطعاً على قدرة مصر على النجاح في تنفيذ المشروعات البترولية الضخمة بكفاءة عالية وفي فترات زمنية قياسية".

كما وجه الدعوة إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لحضور النسخة الـ27 من مؤتمر الغاز العالمى الذى سيعقد بواشنطن خلال الفترة من 25-29 يونيو المقبل.

 

 

أخبار متعلقة

"البترول": طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018

"البترول": طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018
"البترول": "شل" لم تتوقف عن الاستثمار في مصر

"البترول": "شل" لم تتوقف عن الاستثمار في مصر
"الغزاوي": ملتزمون بتنمية مصادر البترول في "حوض النيل" والبحر المتوسط

"الغزاوي": ملتزمون بتنمية مصادر البترول في "حوض النيل" والبحر المتوسط
"الوزراء" يوافق على استغلال منطقة دلتا النيل للبحث عن البترول

"الوزراء" يوافق على استغلال منطقة دلتا النيل للبحث عن البترول
وزير البترول: حفر 10 آبار باستثمارات 800 مليون دولار

وزير البترول: حفر 10 آبار باستثمارات 800 مليون دولار

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

الأعلى للإعلام يصدر كود تغطية القضايا العربية يحظر الإسفاف وخدش الحياء

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

"التجمع": أمريكا تعادي العرب بعد إعلان ترامب نقل السفارة للقدس

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

أمسية لفرقة "برولي" الموسيقية في المملكة العربية السعودية

"الإذاعة والتلفزيون السعودية" تطلق قناة ترفيهية في رمضان

"الإذاعة والتلفزيون السعودية" تطلق قناة ترفيهية في رمضان

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة تهديدات إيران

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي جاهز لمواجهة تهديدات إيران

اختيارات الوطن

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

شيف سورى يفشل فى إقناع المصريين بـ«مربى الباذنجان»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

حتى المصيف بالتقسيط: ادفع 200 جنيه والباقى «حين ميسرة»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

مدارس الهرم: لو عايز فصول.. اطلب من «الآثار»

الأكثر قراءة

عاجل