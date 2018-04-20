"التضامن" تجدد عقد إصدار بطاقة المعاشات مع E-finance

وقع سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي، عقد إصدار بطاقة المعاشات مع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيـــــا تشغيل المنشآت المالية e-finance.

وصرح سامى عبدالهادي أنه بموجب العقد الموقع ستقوم الشركة ببناء البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة اللازمة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية المختلفة مثل ماكينات الصرف الآلى والدفع والتحصيل والسداد الالكتروني.

وأضاف عبد الهادي أن تنفيذ العقد المبرم مع الشركة سارى لمدة ثلاث سنوات أخرى حيث سبق التعاقد بين الطرفين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة e-finance بهدف المساهمة في عمليات السداد والتحصيل الإلكتروني وإصدار البطاقات وتفعيل تشغيلها.

وقال عبدالهادي، إنه وفقًا للعقد المبرم تلتزم الشركة بتسليم بطاقات صرف المعاشات الإصدار الأول الخاصة بمكاتب البريد إلى المركز الرئيسي لصندوقي التأمين الاجتماعي مصنفة حسب المناطق، وإتاحة تسجيل عمليات الوفاة بصفة يومية للمختصين بالصندوقين مع استحداث كود لإيقاف المعاش في هذه الحالة، كما تلتزم e-finance بموافاة الهيئة بنسخه كاملة من قواعد البيانات طبقا للمواصفات التى تحددها اللجنة الفنية المختصة لإدارة المنظومة بالصندوقين فيما عدا بيانات التشفير وبما لا يتعارض مع قواعد تشغيل البطاقات المتعامل بها عالمياً مع مراعاة تطبيق المعايير العالمية في تأمين و تشفير بيانات المستفيدين و القائمين بالصرف وكذلك بيانات البطاقات و العمليات التـي تمت عليها وفقًا للإجراءات التأمينية الخاصة بأعمال الصرف باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.