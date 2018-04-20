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الوطن

تحرير 585 مخالفة مرورية وتحصيل 86200 جنيه غرامات فورية بالغربية

منذ 27 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
تحرير 585 مخالفة مرورية وتحصيل 86200 جنيه غرامات فورية بالغربية

تحرير 1003 مخالفه مرورية وتحصيل 86200 جنيها كغرامات فورية بالغربية

تمكنت مباحث المرور بالغربية، اليوم، من تحرير 585 مخالفة مرورية، وتحصيل 86200 جنيها، كغرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون، وردع المخالفين من قائدي السيارات والدراجات النارية على مستوى المحافظة .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور، يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط المخالفات المرورية.

حيث أسفرت عن تحرير 29 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، و40 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، و512 مخالفة على نموذج 125، و4 سيارات لتجاوز خط السير والحالات التي تم فيها التصالح، و1080 حالة مقابل تحصيل مبلغ 86200 جنيه، كغرامات فورية.

وحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في المشار إليها .

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