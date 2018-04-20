تسجيل الدخول

الوطن

برلين: حكومة الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
برلين: حكومة الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل

صورة أرشيفية

أفادت وزارة الخارجية الألمانية، بأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل في سوريا خلال الفترة بين 2014 و2018، وفق المعلومات المتوافرة للوزارة.

وفي خطاب للبرلمان ردا على سؤال للكتلة البرلمانية لحزب اليسار (معارض)، اطلعت عليه صحيفة تاجس شبيجل الألمانية الخاصة، قالت الوزارة "بات مثبتا لدى الحكومة الألمانية أن قوات نظام بشار الأسد استخدمت الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل في سوريا"، على حد وصفها.

وتابعت "لقد أثبتت ذلك اختبارات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة"، دون ذكر تفاصيل أخرى حول هذه الاختبارات، أو الأماكن التي استهدفتها هجمات النظام السوري، بحسب ما نشرته تاجس شبيجل على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة "هناك مؤشرات غير مؤكدة لدى الحكومة الألمانية، على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في 3 حالات أخرى".

وتابعت "لقد وقعت جميع الهجمات خلال الفترة بين 2014 و2018"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

ووفق الخطاب ذاته، فإن آخر اشتباه في استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيميائية، كان في بلدة دوما القريبة من دمشق في 7 أبريل  الجاري، لكن "الحكومة لم تقم بتقييمه بعد".

كما ذكر الخطاب أن "التحقيقات الدولية (لم يذكر من قام بها) أثبتت أن "داعش" شن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة مارع بحلب في أغسطس 2015، وفي قرية أم حوش في سبتمبر  2016".

وختمت الوزارة خطابها قائلة "لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات حتى لا تضر بعمل وكالات المخابرات الفيدرالية".

 

 

أخبار متعلقة

عاجل| مسؤول عسكري أمريكي: انسحابنا من سوريا قد يؤدي لعودة "داعش"

عاجل| مسؤول عسكري أمريكي: انسحابنا من سوريا قد يؤدي لعودة "داعش"
روسيا: الغارات على سوريا لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعناها

روسيا: الغارات على سوريا لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعناها
لافروف: سنسلم سوريا أنظمة S300 الدفاعية الجوية

لافروف: سنسلم سوريا أنظمة S300 الدفاعية الجوية
وكالة أمريكية تكشف نوايا إسرائيلية باستهداف "إس-300" في سوريا

وكالة أمريكية تكشف نوايا إسرائيلية باستهداف "إس-300" في سوريا

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

بعد تحرير سيناء.. 12 يوما إجازة رسمية للعاملين بالدولة خلال 2018

بعد تحرير سيناء.. 12 يوما إجازة رسمية للعاملين بالدولة خلال 2018

رئيس الوزراء الإثيوبي يضع "الخطوط الحمراء" لأعضاء حكومته

رئيس الوزراء الإثيوبي يضع "الخطوط الحمراء" لأعضاء حكومته

"شرطة الكهرباء": تنفيذ 900 حكما قضائيا بالمحافظات خلال 24 ساعة

"شرطة الكهرباء": تنفيذ 900 حكما قضائيا بالمحافظات خلال 24 ساعة

دراسة: الأبقار قد تصبح أكبر الثدييات حجما خلال قرون قليلة

دراسة: الأبقار قد تصبح أكبر الثدييات حجما خلال قرون قليلة

مقتل إرهابيين اثنين في "درنة" الليبية خلال زراعة لغم

مقتل إرهابيين اثنين في "درنة" الليبية خلال زراعة لغم

اختيارات الوطن

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

الأكثر قراءة

عاجل