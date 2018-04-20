برلين: حكومة الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل

أفادت وزارة الخارجية الألمانية، بأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل في سوريا خلال الفترة بين 2014 و2018، وفق المعلومات المتوافرة للوزارة.

وفي خطاب للبرلمان ردا على سؤال للكتلة البرلمانية لحزب اليسار (معارض)، اطلعت عليه صحيفة تاجس شبيجل الألمانية الخاصة، قالت الوزارة "بات مثبتا لدى الحكومة الألمانية أن قوات نظام بشار الأسد استخدمت الأسلحة الكيميائية 4 مرات على الأقل في سوريا"، على حد وصفها.

وتابعت "لقد أثبتت ذلك اختبارات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة"، دون ذكر تفاصيل أخرى حول هذه الاختبارات، أو الأماكن التي استهدفتها هجمات النظام السوري، بحسب ما نشرته تاجس شبيجل على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة "هناك مؤشرات غير مؤكدة لدى الحكومة الألمانية، على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في 3 حالات أخرى".

وتابعت "لقد وقعت جميع الهجمات خلال الفترة بين 2014 و2018"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

ووفق الخطاب ذاته، فإن آخر اشتباه في استخدام قوات الأسد للأسلحة الكيميائية، كان في بلدة دوما القريبة من دمشق في 7 أبريل الجاري، لكن "الحكومة لم تقم بتقييمه بعد".

كما ذكر الخطاب أن "التحقيقات الدولية (لم يذكر من قام بها) أثبتت أن "داعش" شن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة مارع بحلب في أغسطس 2015، وفي قرية أم حوش في سبتمبر 2016".

وختمت الوزارة خطابها قائلة "لا يمكن تقديم مزيد من المعلومات حتى لا تضر بعمل وكالات المخابرات الفيدرالية".