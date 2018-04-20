تسجيل الدخول

الوطن

تحصين 46 ألف و266 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج

منذ 26 دقيقة
كتب: خالد الغويط
تحصين 46 ألف و266 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج

تحصين 46266 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن مديرية الطب البيطري حصنت 46 ألف و266 رأس ماشية بالمحافظة، خلال الحملة القومية الأولى خلال العام الحالي للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتي بدأت 10 أبريل الجاري، وتستمر حتى 10 مايو بجميع مراكز وقرى المحافظة.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديريات الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف، مدير عام الطب البيطري، أن الحملة القومية الأولى لهذا لعام  للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية تجرى في جميع أنحاء المحافظة، ومستهدف تحصين 160 ألف رأس ماشية في نهاية الحملة.

وأضاف أن الحملة تحت إشراف مسؤولي مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية، وهناك متابعة ميدانية للتحصين حتى بالمنزل، مؤكدًا أن هناك إقبال من الأهالي وتعاون لتحصين مواشيهم حيث تبدأ أعمال التحصين باكرًا حتى نهاية اليوم.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة، والعمل على حث المواطنين لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

أخبار متعلقة

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج

بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج
10 أبريل.. بدء حملة قومية لمدة شهر ضد الحمى القلاعية بسوهاج

10 أبريل.. بدء حملة قومية لمدة شهر ضد الحمى القلاعية بسوهاج
تحصين 105 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج

تحصين 105 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج
تحصين 1200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في جنوب سيناء

تحصين 1200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في جنوب سيناء

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

بعد تحرير سيناء.. 12 يوما إجازة رسمية للعاملين بالدولة خلال 2018

بعد تحرير سيناء.. 12 يوما إجازة رسمية للعاملين بالدولة خلال 2018

رئيس الوزراء الإثيوبي يضع "الخطوط الحمراء" لأعضاء حكومته

رئيس الوزراء الإثيوبي يضع "الخطوط الحمراء" لأعضاء حكومته

"شرطة الكهرباء": تنفيذ 900 حكما قضائيا بالمحافظات خلال 24 ساعة

"شرطة الكهرباء": تنفيذ 900 حكما قضائيا بالمحافظات خلال 24 ساعة

دراسة: الأبقار قد تصبح أكبر الثدييات حجما خلال قرون قليلة

دراسة: الأبقار قد تصبح أكبر الثدييات حجما خلال قرون قليلة

مقتل إرهابيين اثنين في "درنة" الليبية خلال زراعة لغم

مقتل إرهابيين اثنين في "درنة" الليبية خلال زراعة لغم

اختيارات الوطن

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

مظاهرة دعم فى حفل تخرج كلية التجارة: «سوريا فى القلب»

الأكثر قراءة

عاجل