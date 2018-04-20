تحصين 46 ألف و266 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن مديرية الطب البيطري حصنت 46 ألف و266 رأس ماشية بالمحافظة، خلال الحملة القومية الأولى خلال العام الحالي للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتي بدأت 10 أبريل الجاري، وتستمر حتى 10 مايو بجميع مراكز وقرى المحافظة.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديريات الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد أبو ضيف، مدير عام الطب البيطري، أن الحملة القومية الأولى لهذا لعام للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية تجرى في جميع أنحاء المحافظة، ومستهدف تحصين 160 ألف رأس ماشية في نهاية الحملة.

وأضاف أن الحملة تحت إشراف مسؤولي مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية، وهناك متابعة ميدانية للتحصين حتى بالمنزل، مؤكدًا أن هناك إقبال من الأهالي وتعاون لتحصين مواشيهم حيث تبدأ أعمال التحصين باكرًا حتى نهاية اليوم.

وشدد المحافظ على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة، والعمل على حث المواطنين لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول إلى النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة.