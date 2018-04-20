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الوطن

الخميس.. عرض "آخر أيام الأرض" بجامعة المنصورة

منذ 37 دقيقة
كتب: الهام زيدان
الخميس.. عرض "آخر أيام الأرض" بجامعة المنصورة

أعيش"آخر أيام الأرض"

عبر محمد فاروق، مخرج العرض المسرحي "آخر أيام الأرض" عن سعادته بالموافقة على عرض المسرحية بكلية الآداب بالمنصورة، بعد قرار منع عرض المسرحية الذي صدر من قبل.

وقال "فاروق": "مررنا كفريق عمل المسرحية بأصعب موقف لكن الحمد لله، عرض فرقتي "آخر أيام الأرض .. المسيخ الدجال" إخراجي و بطولة كاست آداب، يوم الخميس القادم الساعه 7 على مسرح كلية تربية".

وتوجه المخرج بالشكر للعميد الدكتور رضا سيد أحمد و السيد أحمد العشري مدير رعاية الشباب، وكذلك إلى المخرج السعيد منسي لدعمه لفريق العرض.

يشار إلى أن عرض "آخر أيام الأرض"  كان من المفترض أن يعرض اليوم الجمعة، إلا أن وكيل كلية الآداب، أوقف قرار العرض، بحجة أن العرض يثير الفتنة، مما أثار غضب المسرحيين والمهتمين، وتواصل فريق العرض مع عميد الكلية الذي وافق على افتتاح العرض يوم الخميس المقبل. 

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