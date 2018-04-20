حملة للنظافة بمنطقة المصانع الإنتاجية ومدينة أخميم في سوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بالتعاون مع إدارتي المرور والمرافق، شنت حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والقضاء على العشوائيات وضبط الشارع، وشملت الحملة منطقة المصانع الإنتاجية، وموقف أخميم الجديد، والمنطقة الأثرية، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل وخلق بيئة نظيفة وحضارية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن الحملة رفعت الإشغالات بمحيط الموقف الجديد بمنطقة الكوم، وذلك في استجابة للمواطنين المترددين على الموقف، كما جرى رفع القمامة والأتربة من محيط الموقف والمنطقة الآثرية ومنطقة مصانع أخميم الإنتاجية، مؤكدًا على استمرار تلك الحملات بجميع شوارع أخميم والقرى التابعة لها تنفيذًا لتعليمات المحافظ.