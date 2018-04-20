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الوطن

بالصور| محمد رياض يواصل تصوير "رحيم" أمام ياسر جلال

منذ 20 دقيقة
كتب: ضحى محمد
بالصور| محمد رياض يواصل تصوير "رحيم" أمام ياسر جلال

محمد رياض

يواصل الفنان محمد رياض تصوير مشاهده فى مسلسل "رحيم" أمام الفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل .

وقال رياض لـ"الوطن"، أقدم من خلال المسلسل دور مختلف لم أقدمه من قبل، فأنا وياسر جلال أصدقاء عمر منذ أيام المعهد، وعملنا سويًا فى أكثر من دور، وهو من أصدقائى المقربين، وشجعنى على الدور.

وأضاف، العمل مع المخرج محمد سلامة فعلى الرغم من أنها التجربة الأولى الاخراجية له فى مجال الدراما إلا أنه من المخرجين الرائعين والمتميزين، ويحاول دائمًا أن يقدم كل جديد بداخل الفنان، ويقوم بالعمل على أكمل وجه.

"رحيم" بطولة دنيا، صبري فواز، رانيا يوسف، راندا البحيري، روجينا، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج محمد سلامة.

 

 

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