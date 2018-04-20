"المالية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات ومحلات

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن مزاد علني لبيع محلات وسيارات:

جلسة مزاد 22/4/2018

أولا بيع محلات بالقطاع الشرقي والغربي، وحضانة ومخبز تابعين لصندوق الاسكان الاجتماعي، بالدقهلية.

ثانيا سيارات جهات حكومية عدد 28 سيارة ملاكي ماركات مختلفة، 24 سيارة بيك آب موديلات وماركات مختلفة، 22 سيارة ميكروباص ماركات مختلفة، و12 أتوبيس وجرار زراعي، وتقام جلسة المزاد بالقاعة الكبرى، بديوان محافظة الدقهلية.

جلسة مزاد 23/4/2018

لبيع سيارات مطار القاهرة وجمرك سفاجا، ماركات هامر وجاجوار ومرسيدس وهيونداي ورانج روفر، وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري بعين الصيرة.

ويُشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، شارع التحرير، الدقي، أمام بنك فيصل الإسلامي، بمبلغ 300 جنيه، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد.

وتبدأ جلسات المزاد الساعة 11 صباحا، ويتم دفع 30% من القيمة للبضائع فور رسو المزاد، والسداد نقدا أو بشيك معتمد من البنك باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية.