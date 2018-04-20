صندوق النقد: سنناقش مع الحكومة المصرية زيادة مخصصات "تكافل وكرامة"

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر صندوق النقد الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن بعثة الصندوق ستكون خلال أسابيع في مصر، وستشدد في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية على ضرورة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج "تكافل وكرامة".

وأكد أعوز أن المبالغ التي سيتم توفيرها عبر إعادة هيكلة دعم الطاقة سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تزيد من قدرة الاقتصاد المصري على التحسن.