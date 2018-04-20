صندوق النقد: سياسات البنك المركزي المصري "حكيمة"

أثنى جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، على سياسات البنك المركزي المصري في استهداف التضخم ووصفها بـ"الحكيمة"، وساهمت في تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أن مع بعض التضحيات من الطبقة المتوسطة سيتحسن الاقتصاد، وإدارة الصندوق تعلم حجم الآثار السلبية التي سببتها خطة إعادة الدعم على تلك الطبقة، لكن مع تضحيات تلك الطبقة نأمل على أن تتحسن الأوضاع، ولا يجب نسيان أن الطبقة المتوسطة ستنعم بوظائف أكثر بعد تحسن الوضع الاقتصادي، كما ينتعش قطاع السياحة.