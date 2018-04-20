رئيس حكومة المجر يدعو إلى وضع "لائحة" بأسماء "شبكات سوروس"

أكد رئيس الوزراء المجري، فكتور أوربان اليوم، دعمه لنشر "لوائح" تحصي "شبكات سوروس" في المجر بينما يثير انتخابه لولاية ثالثة قلق منظمات المجتمع المدني من ان يهاجمها مجددا.

ونشرت صحيفة أسبوعية مؤيدة للحكومة الأسبوع الماضي بعد أيام من فوز حزب أوربان السيادي في الانتخابات التشريعية، على صفحتين لائحة بأسماء مائتي شخص يعملون في منظمات غير حكومية إضافة إلى مدرسين وصحافيين، وصفوا بانهم مرتبطون بالملياردير جورج سوروس الذي جعله اوربان كبش محرقة.

وقال اوربان للاذاعة العامة "ارى ان هناك جدلا حول كشف شبكة سوروس عبر بعض اللوائح (...) اشجع بشكل خاص محترفي الصحافة على اطلاع الناس على الوقائع وكشف اكبر عدد من الشبكات والمتعاونين".

واضاف اوربان (54 عاما) "يجب كشف وقائع اساسية عن الاشخاص ومن يملك النفوذ ومن يدفع الاموال ومن يتحرك".

واثار نشر اللائحة تحت عنوان "رجال المضارب" استياء منظمات المجتمع المدني في المجر التي تخشى ان يلحق بها ضرر اضافي بعد نيل حزب رئيس الوزراء اغلبية الثلتين في البرلمان.

وانتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في تغريدة نشر لائحة "لاعداء حكوميين (...) تمس بالمجال الذي يضيق اكثر فاكثر للمجتمع المدني".

وقالت مؤسسة رجل الاعمال المجري الاصل جورج سوروس الجمعة انها تدرس حاليا "مختلف الخيارات" في حال تعرض نشاطه في البلاد لعراقيل كبيرة.

واضاف مكتبه الاعلامي"نفكر بمختلف الخيارات لان امن موظفينا في بودابست ونزاهة عملنا يرتديان اهمية كبرى".

ومن الخيارات المطروحة نقل العاملين في "مؤسسات المجتمع المفتوح" التي يملكها سوروس من بودابست الى برلين. لكن المكتب الاعلامي نفى ان يكون اي قرار اتخذ في هذا الشأن كما قالت الصحيفة النمساوية "دي بريسي".

ويتهم رئيس الوزراء المجري رجل الاعمال الاميركي البالغ 87 عاما بتشجيع الهجرة باعداد كبيرة الى اوروبا.