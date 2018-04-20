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الوطن

بالفيديو| خالد منتصر: الخرافة موجودة في أوروبا لكنها تقف عند "العلم"

منذ 19 دقيقة
كتب: حسن معروف
بالفيديو| خالد منتصر: الخرافة موجودة في أوروبا لكنها تقف عند "العلم"

خالد منتصر

قال الدكتور خالد منتصر رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمركز الطبي لهيئة قناة السويس، إن الخرافة في أوروبا وأمريكا موجودة، لكنها لا تشكل تيارا مثل ما يحدث في العالم الإسلامي.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "حديث العرب" على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الخرافة عند الأوروبيين لا تدخل المعمل، لكن في العالم الإسلامي تدخل الخرافة المعمل، مثل أن يطلب من الباحثين عمل رسالة عن "فائدة بول الإبل"، وبذلك تحصل على "شرعية علمية".

وذكر أن هناك "دكتور مصري شهير رفع قضية على وزير الصحة ليفرض ختان الإناث"، من أين تشكلت هذه العقلية؟ المراجع الأوروبية تسمي الختان "FGM" أي "التشويه التناسلي للإناث، وهم يعتبرون الختان "إجرام وبربرية".

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