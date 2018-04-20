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الوطن

حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من السيارات في الموسكي

منذ 54 دقيقة
كتب: خالد فهمي
حبس عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين من السيارات في الموسكي

صورة أرشيفية

قرت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بدائرة قسم شرطة الموسكي.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الموسكي، من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض إكسسورات هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وانتقل رجال مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "محمد.م" عاطل، وبحوزته 2000 "اسكرينة" شاشة هاتف محمول، 1000 شاحن، 500 جراب، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات.

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك محمد راضي عبد الخالق موظف، بأسلوب "كسر الزجاج" حال تواجده أسفل عقار سكنه، بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر أنه كان في سبيله للإبلاغ.وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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