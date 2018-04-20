"النقل النهري": نسعى لربط القاهرة بجميع المحافظات المطلة على النيل

قال الدكتور عبدالعظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، إن العمل يجري على قدم وساق للإسراع في تطوير البنية الأساسية للنقل النهري، وذلك لاستقبال مختلف الوحدات النهري سواء كانت وحدات سياحية أو مراكب عائمة أو صنادل البضائع أو مراكب النزهة بالإضافة إلى الأتوبيس النهري المقترح جديدا للربط بين جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف محمد لـ"الوطن"، أن الهيئة اقترحت الأتوبيس النهري على جميع المحافظات المتشاطئة على نهر النيل، موضحا أن الهيئة تسعى إلى ربط القاهرة بين جميع المحافظات المطلة على نهر النيل مثل أسوان ودمياط ورشيد والإسكندرية بواسطة النقل النهري سواء كان المنقول بضائع أو أفراد .