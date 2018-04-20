تايم لاين| فعاليات جمعة مسيرة الشهداء والأسرى

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم الجمعة، وأصيب نحو 645 مواطنًا بالرصاص الحي وقنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الرابعة من مسيرة العودة الكبرى قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، أن المواطن أحمد نبيل أبو عقل 25 عاماً استشهد متأثراً بإصابته التي أصيب بها في الرأس برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا، كما استشهد المواطن أحمد رشاد العثامنة 24 عاماً شمال قطاع غزة، فيما ارتقى مساء الجمعة الشهيد الطفل محمد ابراهيم ايوب 15 عام من جباليا.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين توافدوا منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، إلى خيام العودة لليوم الـ21 على التوالي، تأكيداً على حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأطلق على الجمعة الرابعة من مسيرة العودة "مسيرة الشهداء والأسرى".

"الوطن" تستعرض ما حدث خلال الجمعة الرابعة لمسيرات العودة لحظة بلحظة، حيث استشهد 33 فلسطينيا خلال مسيرة العودة الكبرى وأصيب أكثر من 4 آلاف مواطنا فلسطينيا بالرصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني مع غزة.

9:00 بدء زحف الجماهير الفلسطينية في كافة خيام مسيرة العودة شرق قطاع غزة

1:20 انفجار قنبلة غاز بجوار جنود الاحتلال المتمركزين على حدود بلدة خزاعة شرقي خانيونس

1:22 إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق خانيونس

1:30 الصحة تعلن استشهاد المواطن أحمد نبيل أبو عقل متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق جباليا

1:45 جانب من إعداد الشبان لطائرات ورقية تحمل شعل حارقة استعداداً لإطلاقها صوب قوات الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة

1:55 إصابة صحفي برصاص الاحتلال في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

10:30 آليات الاحتلال تقوم بزيادة ارتفاع الساتر الترابي شرق مخيم العودة بخانيونس جنوب قطاع غزة

11:40: وزارة الصحة: إصابة مواطن بجراح حرجة برصاص الاحتلال في الرأس شرق جباليا

12:12 الاحتلال يطلق النار بشكل عشوائي صوب المتظاهرين بمخيم العودة شرق غزة

12:22 إطلاق نار كثيف شرق غزة يستهدف طائرة ورقية

12:32 احراق الاحراش شرق جباليا بفعل طائرة ورقية

2:02 اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة

2:03 قناصة الاحتلال تستهدف الطواقم الإعلامية شرق جباليا

2:04 إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال شرق خزاعة إلى الشرق من مدينة خانيونس

2:05 إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق البريج

2:15 "عودوا من حيث أتيتم" .. شبان يرسلون منشورات تحذيرية لجنود الاحتلال، عبر الطائرات الورقية من قطاع غزة

2:48 إصابة أحد عناصر الطواقم الطبية بجروح خطيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

3:00 استشهاد المواطن أحمد رشاد العثامنة 24 عاماً شمال قطاع غزة

3:15 شبان يسحبون السياج الفاصل شرق مدينة غزة

3:17 طائرات ورقية تلقي "مناشير" تجاه جنود الاحتلال.. هذا ما كتب بداخلها

3:45 موقع0404 العبري: حريق يندلع الان بناحل عوز سببه طائرة ورقية أطلقت من غزة

3:47 أحمد المدلل: من الواجب أن تدعم الأمة الإسلامية الشعب الفلسطيني في نضاله

3:47 إصابة خطيرة لشاب في رفح برصاص الاحتلال وتم تحويله إلى المستشفى الأوروبي

3:48 أحمد المدلل: شعبنا يعتبر أن هذه الفرصة التاريخية لإنهاء الحصار الذي يعيشه

4:21 اشتعال النيران في احراش يسيطر عليها مستوطنون شرق البريج وسط قطاع غزة

4:30 شبان يجمّعون مجموعة جديدة من الإطارات التالفة (كوشوك) لحرقها شرقي مخيم العودة بالمحافظة الوسطى

4:45 جنود الاحتلال يطلقون النار بشكل هستيري تجاه المتظاهرين شرق البريج

4:55 وصول اصابتين خطيرتين لمشفى غزة الأوروبي في خانيونس

5:13 الصحة: إصابة متوسطة برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط ببلدة اللبن الشرقية في نابلس.

5:19 قوات الاحتلال تطلق النار صوب طائرة ورقية شرق مخيم البريج وسط القطاع.

5:20 حماس: احتشاد الجماهير في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة الرابعة على التوالي تأكيد على أن كل محاولات ضرب عوامل ومقومات صمودهم باءت بالفشل

5:29 شهيدان و126 إصابة بالرصاص واستنشاق الغاز منذ ساعات صباح اليوم

5:32 قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتوسط المتظاهرين في شارع "جكر" (يبعد عن الحدود أقل من 300 متر) شرقي مدينة غزة.

6:37 الاحتلال يطلق قنابل الغاز بشكل كثيف داخل مخيم العودة شرقي خانيونس

6:50 الصحة تعلن ارتقاء الشهيد الطفل محمد ابراهيم ايوب 15 عام من جباليا

7:00 ارتفاع الشهداء في غزة إلى 4 بعد استشهاد المواطن سعد أبو طه شرق خانيونس

7:00 الصحة تعلن استشهاد المواطن سعد عبد المجيد عبد العال أبو طه 29 عاماً من سكان القرارة طلق ناري في الرقبة شرق خان يونس

7:10 أربعة شهداء ونحو 500 إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرات العودة شرق قطاع غزة

7:40 إصابة شاب في صفوف المتظاهرين السلميين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب "مخيم العودة" شرقي محافظة خان يونس