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الوطن

مقتل 12 عسكريا سوريا شمال اللاذقية

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل 12 عسكريا سوريا شمال اللاذقية

صورة أرشيفية

ذكرت مصادر صحفية سورية لقناة "آرتي" الروسية، أن 12 عسكريا سوريا قتلوا في اشتباكات مع المسلحين شمالي محافظة اللاذقية السورية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت بعد عملية تسلل لمسلحي ما يسمى بـ "هيئة تحرير الشام"، التي يعد تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نواتها، في منطقة تل رشو شمالي المحافظة المذكورة.

وفي نفس السياق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري قصف مناطق في ريف اللاذقية الشمالي، واستهدف القصف مواقع المسلحين في محور التفاحية، بالإضافة إلى الاشتباكات في محور تلة رشو اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

 

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