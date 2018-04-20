مكرم: "الكهرباء" وافقت على تمديد إجازة المصريين بالخارج 5 سنوات

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الوزارة تضع في أولويتها كل المشاكل التي تخص المصرين في الخارج.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن المصريين بالخارج كانت لديهم مطالب من الدولة بتمديد إجازاتهم "بدون مرتب" والتي حصلوا عليها من المحافظات القادمين منها، لافتة إلى أن منهم من لديه ظروفهم الخاصة بهم.

وأشارت، إلى أن وزارة الكهرباء استجابت لمطالب المصريين العاملين بها والمقيمين بالخارج ووافقت على مد إجازاتهم لـ 5 سنوات بدلا من 4 خلال فترة الخدمة.

وتابعت الوزيرة، أن هناك أيضا عددا من الطلبات من المحافظات بضرورة موافقة المحافظين بتمديد إجازات المصريين بالخارج، لافتة أنها خاطبت وزير التنمية المحلية لمناقشة هذا الأمر.