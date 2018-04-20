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الوطن

ليتوانيا تطلب من أمريكا نشر صواريخ "باتريوت" على أراضيها

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
ليتوانيا تطلب من أمريكا نشر صواريخ "باتريوت" على أراضيها

صورة أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس، أن بلاده طلبت من واشنطن نشر صواريخ "باتريوت" بعيدة المدى و"أفينجر" قصيرة المدى على أراضي البلاد لـ "حمايتها" من روسيا.

وقال الوزير في تصريح لوكالة "رويترز"، ردًا على سؤال بهذا الخصوص: "نعم، طبعا".

وأضاف: "لا نتحدث عن صواريخ باتريوت وحسب، بل وأنظمة أخرى مثل صواريخ (أفينجر) القصيرة المدى وغيرها من الأنظمة، لإقامة منظومة إقليمية للدفاع الجوي، لأننا لسنا قادرين على القيام بذلك بأنفسنا".

وأضاف كاروبليس أن بلاده "ترغب في أن يكون هناك نشر دائم للأنظمة الصاروخية على الأرض، ووسائل أخرى، لكننا نفهم أن الناتو خسر الكثير من تلك القدرات بعد الحرب الباردة، ومن الصعب استعادتها سريعًا"، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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