28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن انتظام حركة الملاحة لتسجل 28 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن وخروج 5 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد 9 سفن حاويات، منها دخول 3 سفن و خروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين،كما استقبل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة سفينة أخرى.

كما إستقبل الميناء ولمدة يومين أيضاً دخول سفينة بضائع عامة imepolu وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 103 متر والغاطس 5 متر وسوف تغادر السفينة الميناء غداً حين الانتهاء من تفريغ 3200 طن صودا كاوية.

وسجل الميناء أيضاً خروج سفينتين ويتراكى على الأرصفة سفينة اخرى.ويجرى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .