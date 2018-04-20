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الوطن

إزالة سوق للموبيليا المستعملة في حملة مكبرة ببورسعيد

منذ 46 دقيقة
كتب: هبه صبيح
إزالة سوق للموبيليا المستعملة في حملة مكبرة ببورسعيد

ازالة اسواق الموبيليا

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، بقيادة اللواء جمال غزال، مساعد مدير الأمن، وبمشاركة أحياء المناخ والضواحي، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لإزالة سوق الموبيليا العشوائي بشارعي أسوان والعبور بحي المناخ.

جاء ذلك، في ضوء توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن التصدي بكل قوة لجميع الإشغالات غير القانونية.

وأزالت المعدات التابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ عدد من أكشاك بيع الموبيليا، والتي تعرف بسوق الموبيليا المستعملة، وذلك بمحيط مشروع الإسكان الاجتماعي بشارعي أسوان والعبور.

كان حريق قد شب الأسبوع الماضي في عدد من الأكشاك داخل هذا السوق، وتم السيطرة عليه وإخماده بعد احتراق عدد من الأكشاك الصغيرة.

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