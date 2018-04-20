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الوطن

اجتماع تنسيقي لمناقشة مشاريع الصرف في فارسكور

منذ 33 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
اجتماع تنسيقي لمناقشة مشاريع الصرف في فارسكور

اجتماع تنسيقي لمناقشة مشاريع الصرف في فارسكور

عقد اجتماع تنسيقي حضره اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة فارسكور، والمهندس ضياء عوض مدير عام الطرق بدمياط، والمهندس محمد البدراوي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علاء العدوي مدير عام التخطيط، والمهندس إبراهيم حسان من المقاولون العرب، وتم الاتفاق على الانتهاء من الأعمال في المواعيد المتفق عليها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بسرعة الانتهاء من مشاكل الصرف الصحي بقرى العبيدية، ميت الشيوخ، السالمية والنجارين بمركز فارسكور.

 

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