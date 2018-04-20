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الوطن

"داير الناحية".. رواية للكاتب محمد البرغوثي من حياة قرية في دلتا مصر

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
"داير الناحية".. رواية للكاتب محمد البرغوثي من حياة قرية في دلتا مصر

الكاتب محمد البرغوثي

صدرت رواية "داير الناحية" عن المجموعة الدولية للنشر والتوزيع "سما"، للكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، والتي تُعد التجربة الروائية الأولى له.

وتدور أحداث الرواية حول حكايات ومآسي وقصص حب لجميلة تسكن في "داير الناحية"، صراع بين الخير والشر، بين عمده وأعيان، بين خفر وأهالي طيبين.

وكتب البرغوثي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هنا 35 عامَا من حياة قرية في دلتا مصر مرت خلالها بتحولات مذهلة، وخلالها ذاقت بيوتها مرارة الفواجع المقيمة وانتشت بالأفراح العابرة، هنا مرثية للعشق المبتور وأغنية حزينة للمباهج التي تأتي في غير أوانها".

 

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