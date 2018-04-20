شيرين تنفعل على صحفية عقب تصوير عزاء والدها.. وحلمي ورامز جلال يتدخلان

انفعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على صحفيّة تعمل في إحدى الصحف الخاصة على خلفيّة تصوير الأخيرة عزاء والدها المقام في مسجد «المشير طنطاوي»، خلسة بهاتفها المحمول، رغم قرار شيرين بمنع التغطية الإعلامية وتصوير العزاء.

وجذبت شيرين، الصحفية من شعرها في أثناء التقاط صور لها خلال العزاء، ثم خطفت هاتفها المحمول من يديها لكي تمسح الصور.

وتدخل عدد من الفنانين من بينهم أحمد حلمي ورامز جلال ونور خطاب، للسيطرة على شيرين وإنهاء المشكلة.

وكانت شيرين منعت المصورين الصحفيين والقنوات الفضائية من تغطية عزاء والدها.