30 ممرضة بالدقهلية تجتزن الدورة الثانية للمدربين

نظمت نقابة التمريض بالدقهلية، الدورة الثانية لتدريب المدربين، والتي استمرت الدورة لمدة ثلاثة أسابيع، تم خلالها تدريب 30 ممرضة.

حاضر في الدورة كلا من الدكتور هاني مصطفى جميعة، مدير إسعاف الدقهلية، والدكتور ياسر وجيه يحيى، نائب مدير المعهد الفني الصحي بالدقهلية، المدربان المعتمدان من وزارة الصحة والمحاضران الدوليان، وألقوا 6 محاضرات بما يعادل 36 ساعة تدريبية.

وقالت أميمة صبحي، نقيب تمريض الدقهلية، حرص المحاضران على المشاركة الفعالة أثناء فترة التدريب، حيث ألقي كل متدربة 3 محاضرات على الأقل، مما يمثل تقدما بالغ الأثر في حياتهم التدريبية فيما بعد.

وأضافت أميمة صبحي، أنه تم تدريب الممرضات على أنماط التدريب، والإلقاء، والإقناع، ومهارات التواصل الفعال، ووضع الخطط التدريبية وتنفيذها بحرفية، ليكن في المستقبل مدربات على المستوى اللائق قادرات على تولي مهمة التدريب بمستشفيات مديرية الصحة ، ولرفع كفاءة التدريب، ومن ثم تقديم الخدمات الصحية عالية المستوى لمسايرة التقدم العلمي في كل أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنها ستعمل على خلق جيل جديد من المدربات القادرات على تحمل أعباء التدريب بمهارة وحرفية، لذا قامت بالاتفاق مع المحاضرين الدوليين الذين أثبتا كفاءة غير عادية لتنظيم دورة ثالثة، بعد النجاح المشرف للدورة الأولى والثانية، حيث أن التمريض هو عصب الخدمة الصحية وعماد المنظومة الصحية .