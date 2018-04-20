نائب رئيس مطوبس تترأس اجتماع اللجنة السكانية لمناقشة عدد من التوصيات

ترأست نسرين النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس للأسرة والسكان، اجتماع اللجنة السكانية لمناقشة عدد من التوصيات، وذلك بحضور محمد عطا الله، مسؤول المجلس القومي للسكان بكفر الشيخ، ورؤساء القرى، وممثلين عن قطاعات الشباب والرياضه وقصر الثقافة والأوقاف والصحة والزراعة ومحو الأمية والتعليم.

وناقش الاجتماع الخطة السكانية للربع الثاني من العام الحالي 2018، عن أشهر "أبريل - مايو - يونيو"، وعرض المؤشرات السكانيه عن مركز ومدينة مطوبس عام 2017، وأوصى الاجتماع بتفعيل المشروع القومى لمحافظة كفر الشيخ، ومبادرة كفر الشيخ 2018 بلا أمية، حيث تم تسجيل المرحلة الثانية لمحو الامية ابتداء من شهر ابريل 2018 على قاعدة البيانات.

كما ناقش الاجتماع تستلم كرتونة غذائية تشجيعا للدارسين لدخول الامتحان والنجاح ويقدم لهم كل الدعم حتى تصبح كفر الشيخ بلا أمية حيث تعد محو الامية من الامن القومى ومن المشاريع القومية الهامة، وكيفية استغلال مراكز الشباب والمعسكرات فى الفترة القادمة للتوعيه بالقضية السكانيه والنواحى الاجتماعيه والاقتصاديه والزواج المبكر.

كما أوصى الاجتماع، بإعداد الخطة السكانية للربع الجديد وسرعة إرسالها إلى الجهات المعنية، إضافة إلى إعلام رئاسة المدينة حال التغيير في الخطة لتسهيل متابعة التنفيذ، كما تضمنت الخطة تقيم المسابقة الفنية تهتم بالقضية السكانية من خلال قصر ثقافة مطوبس وتم اختيار افضل ثلاثة اعمال فنيه عن محاور القضية السكانية وهما ، محو الاميه ، تنظيم الاسرة، والمشكله السكانية، الختان.