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الوطن

عمرو الليثي: خصصنا مجموعة من الجوائز والمشروعات للمتحررات من الأمية

اليوم AM 12:40
كتب: ضحى محمد
عمرو الليثي: خصصنا مجموعة من الجوائز والمشروعات للمتحررات من الأمية

عمرو الليثي

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن برنامج "واحد من الناس"، يؤمن بالمكانة الكبيرة للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أنه تمك تخصيص جوائز للسيدات المتحررات من الأمنية بالتعاون مع جميعة المرأة والمجتمع.

وعرض البرنامج تقريرا مصورا عن الاحتفالية وتكريم نساء تحدين الأمية وضربن أروع الأمثلة في التعلم.

وشارك في المنتدى العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المصرية والعربية المعنية بتمكين النساء اجتماعياً واقتصادياً ودعم برامج التعلم مدى الحياة.

ويشارك أصحاب المصلحة من ممثلي المتحررات من الأمية والفائزات.

https://www.youtube.com/watch?v=eHAYxCbfJps

 

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