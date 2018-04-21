بدوي عن نقل "القومية للأسمنت" للمنيا: "صرفنا مليار جنيه وخسرنا"

تحدث الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، عن نقل مصنع القومية للأسمنت إلى محافظة المنيا، قائلًا إنه لم يؤتِ ثماره بالشكل المطلوب بسبب قدم منظومته والتكنولوجيا القائم عليها، ما تسبب في خسائر كبيرة.

وأضاف بدوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لم يكن من الممكن أن يعمل المصنع بالفحم لأنه مخالف، كما كان موجودًا في منطقة سكنية، ولهذا كان الحل الوحيد نقله إلى مكان آخر.

ونفى وزير الأعمال ما أُثير عن توقف إنتاج المصنع، مؤكدًا أن عمليات الإنتاج ما زالت مستمرة.

وتابع: "صرفنا مليارا و200 مليون جنيه وحققنا أعلى خسارة في شركات قطاع الأعمال، وبالتالي مكنش ينفع نصرف ونخسر تاني".