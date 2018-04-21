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الوطن

بدوي: الدعم السياسي سيساعد على حل أزمات شركات القطاع العام

منذ 44 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بدوي: الدعم السياسي سيساعد على حل أزمات شركات القطاع العام

وزير قطاع الأعمال

قال الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن الدعم المُقدم من القيادة السياسية سيساعد على تحقيق الكثير من أهداف الوزارة، مضيفًا: "وصلنا إلى مرحلة لم يعد ينفع معها التراجع، لأننا استهلكنا الكثير من المسكنات دون وضع حلول جذرية لأزمات شركات القطاع العام".

وأضاف بدوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب تحمل الأعراض الجانبية للقرارات الجانبية حتى يتحسن الاقتصاد المصري، متابعًا: "مش هدفنا نضر حد، لكن هدفنا إن المصانع تبقى رابحة وفاعلة في الاقتصاد".

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