بدوي: الدعم السياسي سيساعد على حل أزمات شركات القطاع العام

قال الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن الدعم المُقدم من القيادة السياسية سيساعد على تحقيق الكثير من أهداف الوزارة، مضيفًا: "وصلنا إلى مرحلة لم يعد ينفع معها التراجع، لأننا استهلكنا الكثير من المسكنات دون وضع حلول جذرية لأزمات شركات القطاع العام".

وأضاف بدوي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يجب تحمل الأعراض الجانبية للقرارات الجانبية حتى يتحسن الاقتصاد المصري، متابعًا: "مش هدفنا نضر حد، لكن هدفنا إن المصانع تبقى رابحة وفاعلة في الاقتصاد".