تسجيل الدخول

الوطن

مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

منذ 43 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

مشاجرة _ ارشيفية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، قبل قليل، جراء نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كوبري الكرادوة بالقرب من مدرسة الزراعة بمركز دمياط.

وأفاد مصدر طبي بمصرع "أيمن. ش" متأثرا بإصابته بطعنة في الرقبة، وتلقت مباحث قسم ثاني بلاغا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر أثناء مشاجرة بين طرفين وانتقلت قوات المباحث برئاسة المقدم أحمد سلامة مفتش مباحث القسم تاني دمياط، والرائد أحمد الدمرادش رئيس مباحث القسم لمكان وقوع الحادث.

وبحسب ما أفاد مصدر أمني لـ"الوطن" فقد تمكنت القوات من ضبط المتهمين وهم كلا من "إبراهيم.م.ح" و"خليل.ا.أ" وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أخبار متعلقة

أمن دمياط يحبط تهريب 70 ألف قرص ترامادول وكبتاجون للسعودية

أمن دمياط يحبط تهريب 70 ألف قرص ترامادول وكبتاجون للسعودية
مدير أمن دمياط يعفي 30 مواطنا من رسوم استخراج الرخص بمناسبة عيد الشرطة

مدير أمن دمياط يعفي 30 مواطنا من رسوم استخراج الرخص بمناسبة عيد الشرطة
مدير أمن دمياط: القبض على متهم أطلق النار عند استيقافه

مدير أمن دمياط: القبض على متهم أطلق النار عند استيقافه
بالصور| مدير أمن دمياط يتفقد التمركزات الأمنية والاكمنة الحدودية

بالصور| مدير أمن دمياط يتفقد التمركزات الأمنية والاكمنة الحدودية

التعليقات

«طلبة» و«عبدربه» في حسابات «كوبر» لقائمة المونديال

أحدث الأخبار

وزير قطاع الأعمال: سنهدم فندق كونتينتال ونعوض مستأجري المحال القريبة

وزير قطاع الأعمال: سنهدم فندق كونتينتال ونعوض مستأجري المحال القريبة

وزير قطاع الأعمال: نحاول إيجاد حلول لأزمة شركة النيل لحليج الأقطان

وزير قطاع الأعمال: نحاول إيجاد حلول لأزمة شركة النيل لحليج الأقطان

ترامب يرحب بإعلان كيم وقف التجارب النووية ويعتبره "نبأ سارا جدا"

ترامب يرحب بإعلان كيم وقف التجارب النووية ويعتبره "نبأ سارا جدا"

بدوي: عمال "القومية للأسمنت" يحصلون على 4 أضعاف مرتبهم "حوافز"

بدوي: عمال "القومية للأسمنت" يحصلون على 4 أضعاف مرتبهم "حوافز"

مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

اختيارات الوطن

تايم لاين| فعاليات جمعة مسيرة الشهداء والأسرى

تايم لاين| فعاليات جمعة مسيرة الشهداء والأسرى

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

«شاهيناز» تحرق منزل أسرتها وتقتل أمها وشقيقها استجابة لـ«الحوت الأزرق»

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

أحد أقارب "قتيل صفط اللبن" الممثل به يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحادث

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

بالفيديو| استعدادات محمد صلاح لحفل أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

تعرف إيه عن الخيزران؟.. فن وحرفة وبينهما «حنفى»

الأكثر قراءة

عاجل