مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، قبل قليل، جراء نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كوبري الكرادوة بالقرب من مدرسة الزراعة بمركز دمياط.

وأفاد مصدر طبي بمصرع "أيمن. ش" متأثرا بإصابته بطعنة في الرقبة، وتلقت مباحث قسم ثاني بلاغا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر أثناء مشاجرة بين طرفين وانتقلت قوات المباحث برئاسة المقدم أحمد سلامة مفتش مباحث القسم تاني دمياط، والرائد أحمد الدمرادش رئيس مباحث القسم لمكان وقوع الحادث.

وبحسب ما أفاد مصدر أمني لـ"الوطن" فقد تمكنت القوات من ضبط المتهمين وهم كلا من "إبراهيم.م.ح" و"خليل.ا.أ" وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.