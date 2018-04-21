مجدي نجاح: رصد مليوني جنيه لحل أزمة الإنارة بطريق "الخانكة - السلام"

قال مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إن محافظ القليوبية طلب عقد اجتماع عاجل في مكتبه ردًا على زيادة معدلات الحوادث على طريق "الخانكة - السلام"، موضحًا أنه ستتوجه قوة من المحافظة إلى الطريق لدراسة المشكلات المتسببة في ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية "DMC"، أن المحافظ خصص حوالي مليوني جنيه لحل مشكلات الإنارة بسبب تعرض محولات الإنارة في الطريق إلى السرقة"، لافتًا إلى أن لجنة ستزور الطريق الثلاثاء المقبل لإنهاء الأزمة.