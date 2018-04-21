موظف بـ"إمبابة": سائق رئيس مصلحة الضرائب يحصل على 120 ألف جنيه شهريًا

قال طارق الكاشف، مراجع ضرائب بمأمورية إمبابة، إنه تقدم بشكوى مع مجموعة من زملائه ضد رئيس مأمورية الضرائب إلى النيابة الإدارية، بسبب زواجه من إحدى الموظفات بالمصلحة، وهو ما يخالف القانون.

وأضاف الكاشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه فوجئ بإحالته للتحقيق بسبب كتابته الواقعة على حسابه الشخصي على "فيس بوك".

وتابع أن السائق الخاص برئيس مأمورية إمبابة يحصل على 120 مكافآت شهرية، رُغم أنه حاصل على شهادة الدبلوم.

وأردف: "لما روحت التحقيق اتضربت كأني حرامي في فرح".