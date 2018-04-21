رئيس "الضرائب" عن حصول سائقه على 20 ألف جنيه مكافآت: "بياخد 200 بس"

رد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على مراجع ضرائب بمأمورية إمبابة تقدم بشكوى ضده بسبب زواجه من إحدى مرؤساته، قائلًا إن هذا الموظف منتمي للجماعة الإرهابية، وكان يخطط لتخريب المصلحة.

وأضاف الكاشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "موظف إخواني متصور في اعتصام رابعة، وحسابه الشخصي مليان بشتايم ضدي وضد الوزير".

ونفى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يكون سائقه حاصل على مؤهل الدبلوم كما قال المراجع مقدم الشكوى، مؤكدًا أنه حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة.

كما نفى أن يكون متزوجًا من إحدى مرؤوساته، متهمًا الموظف بالتزوير في أوراق الشكوى، مؤكدًا أنه يحصل على 200 جنيه مكافآت لا 20 ألف جنيه كما قال الموظف الذي قدم الشكوى.