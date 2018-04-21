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الوطن

غدا.. انطلاق مؤتمر "الحريات ناقوس خطر" على مسرح "تعليم السويس"

اليوم AM 08:48
كتب: محمد مقلد
غدا.. انطلاق مؤتمر "الحريات ناقوس خطر" على مسرح "تعليم السويس"

عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالسويس

وافق عبدالحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على إطلاق مؤتمر "الحريات ناقوس خطر"، غدا، يستضيفه مسرح التربية والتعليم، بحضور قيادات التعليم بالمحافظة وممثلين عن الدين المسيحي والإسلامي ومجالس الأمناء وأولياء الأمور ونخب طلابية ممثلة للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأكد وكيل الوزارة أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ المفهوم الحقيقي لمعنى الحرية بين الشباب وإحياء الضمير الجماعي في الأمة لاستعادة التلاحم بين أفراد المجتمع ومواجهة القيم السلبية الهابطة وتعزيز القيم الإيجابية النبيلة والرهان على شباب المستقبل، بمشاركة مجموعة من الأخصائيين النفسيين بالمدارس.

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