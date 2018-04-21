بدء امتحانات النقل بالتعليم الفني في أسيوط..ووكيل الوزارة يتفقد اللجان

بدأت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في السويس، اليوم، لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني "الصناعي والتجاري الزراعي" نظامي 3 و5 سنوات للعام الدراسي الحالي 2017-2018.

ويؤدي الطلاب التعليم الفني اليوم الامتحان في مادتي "اللغة العربية" و"مواد فنية"، بينما يؤدي طلاب المهني والتعليم المزدوج الامتحان في مادتي "اللغة العربية والتربية الدينية".

فيما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط صلاح فتحي، لجان الامتحانات في مدارس التعليم الفني التابعة لإدارتي منفلوط والقوصية، وشملت الجولة مدارس "منفلوط الثانوية الصناعية المشتركة والمنشأة الكبرى الثانوية الصناعية بالقوصية ومير الثانوية الصناعية الزراعية بالقوصية"، ورافقه مدير عام التعليم الفني محمد النمر، ومدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية سعدان يعقوب، ومديري إدارتي القوصية ومنفلوط.

وأكد وكيل الوزارة انتظام أعمال الامتحانات والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وعدم وجود أخطاء في الأسئلة، لافتا إلى عدم تلقي غرفة عمليات المديرية أي شكاوى بخصوص أسئلة الامتحانات، وأنها جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط، مشددا على ضرورة توفير التأمين للكنترولات.

ونوه بضرورة أن يوقع المصصح باﻹسم ليس الفورمة حتى يتسنى معرفة مصحح ورقة اﻹجابة في حالة أي شكوى يتقدم بها الطالب أو ولي أمره، مشيرا إلى أن هناك تعليمات واضحة لجميع الكنترولات بأن تتم عملية التصحيح والمراجعة والرصد بدقة متناهية حتى لا يظلم طالب واحد، مؤكدا حرص محافظ أسيوط على أن يحصل كل طالب على حقه في ورقة الإجابة مع مراعاة الدقة في التصحيح.