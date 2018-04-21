"التنمية المحلية" يوافق على تمويل 383 مشروعا بمليون و857 ألف جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية، على تمويل 383 مشروعًا جديداً بإجمالي استثمارات نحو مليون و857 ألف جنيه، منها 1,5 مليون جنيه قروضا من الصندوق و309 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض.

وتتضمن المشروعات، التي تمت الموافقة عليها 257 مشروعا للمرأة المعيلة بنسبة 67% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق.

وأكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض التي تم الموافقة عليها حيث ينفذ بها 180 مشروعا.

كما كان قطاع الإنتاج الحيواني، هو أكثر القطاعات حيث بلغ عدد مشروعاته 113 مشروعا.