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الوطن

رئيس الأركان السوداني يتفقد مصابي قواته المشاركين بالتحالف العربي

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس الأركان السوداني يتفقد مصابي قواته المشاركين بالتحالف العربي

صورة أرشيفية

تفقّد رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، مساء الجمعة، جرحى ومصابي قوات بلاده المشاركة بالتحالف العربي باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.

ووصل عبد المعروف السعودية، السبت الماضي، للمشاركة في تمرين "درع الخليج"، الذي اختتم قبل أيام، بمشاركة 23 دولة، وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية.

وقالت وزارة الدفاع السودانية، في بيان، إن عبدالمعروف "تفقّد جرحى ومصابي العمليات الحربية من الجنود السودانين بمدينة الطائف" غربي السعودية.

ومتجها إلى قواته في "لواء الحزم الثاني" بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية، أعرب المسؤول العسكري عن تهانيه لها بالانتصارات الأخيرة التي حققتها في مديرية حجة ومنطقة ميدي (شمال غربي اليمن).

واعتبر عبد المعروف أن "مشاركة الجيش السوداني في الحرب لإعادة الشرعية باليمن، يشكّل مصدر فخر وعزة للجندي السوداني".

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