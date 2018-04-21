أبو شقة يلتقي وزير الري بـ"الوفد".. ويؤكد: اللقاءات تعزز الشفافية

يعقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لقاء ظهر اليوم، مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، بمقر الحزب للتشاور حول عدد القضايا المتعلقة بملف المياه والري، بحضور عدد من قيادات وشباب الحزب.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه سيعقد عدد من اللقاءات المتتالية بالمسؤولين في كل القطاعات بمقر الحزب، خلال الفترة المقبلة، في محاولة لعرض مشكلات الشارع أمام المسؤولين، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات، تعزز من وجود "الوفد" بين الناس.

وأضاف أبو شقة، لـ"الوطن"، إن لقاءات المسؤولين وعرض القضايا والمشكلات عليهم يقلل من فرص الفساد، ويعزز من الشفافية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات ستكون تقليدًا يتبعه الحزب الفترة المقبلة.