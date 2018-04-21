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الوطن

طهران تقترح على موسكو تدريس الفارسية والروسية كلغة ثانية

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
طهران تقترح على موسكو تدريس الفارسية والروسية كلغة ثانية

صورة أرشيفية

اقترح وزير التربية والتعليم الإيراني محمد بطحائي، على روسيا تعليم الفارسية والروسية في مدارس البلدين بشكل متبادل كلغة ثانية، بدلًا من اللغة الإنجليزية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، أمس الجمعة، أن بطحائي، التقى رئيس لجنة التعليم والعلوم الروسية في "الدوما"، فياتشيسلاف نيكونوف، وفقًا لما ذكرته وكالة"الأناضول"التركية.

وعقب اللقاء، أوضح بطحائي، أنه اقترح على نيكونوف، تدريس الفارسية والروسية، في مدارس البلدين كلغة ثانية.

وقال بطحائي: "الحكومة الإيرانية تهدف لكسر احتكار اللغة الانجليزية كلغة ثانية، والعمل على ترويج سائر اللغات خاصة الروسية في البلاد".

من جهته، أعرب نيكونوف، عن ترحيبه بالمقترح، مشيرًا إلى أنه يخطط لتدريس اللغة الفارسية إلى جانب اللغة الصينية التي تُدرس كلغة ثانية في بعض مراكز التعليم.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب الأتراك في إيران المطالبين بتدريس التركية كلغة ثانية منذ سنوات عن استيائهم من الاقتراح.

ويذكر، أن عدد سكان إيران، يبلغ  78 مليونًا، ويقدر عدد الأتراك فيها بنحو 30 مليون نسمة (الأذريون والتركمان والقاشقاي)، ويشتكون من عدم الاستجابة لبعض مطالبهم مثل اعتبار لغتهم الأم لغة رسمية، أو الدراسة بها.

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