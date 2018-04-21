الحكم في طلب "شؤون الأحزاب" رفض تأسيس "الصف المصري" اليوم

تصدر اليوم، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أابو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، ويطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي رفض الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.