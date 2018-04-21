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الوطن

"الإسكان": فتح باب الحجز لـ600 مقبرة جاهزة في العاشر من رمضان

منذ 13 دقيقة
كتب: جهاد عباس
"الإسكان": فتح باب الحجز لـ600 مقبرة جاهزة في العاشر من رمضان

صورة أرشيفية لمقابر

قال الوزير مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أن مجلس الإدارة وافق على فتح باب الحجز للمقابر الجاهزة الشاغرة المتاحة بمدينة العاشر من رمضان (600 مقبرة مسلمين) بمساحة (40م2 / للقطعة) طبقاً للاَتي:

ويتاح لقاطني مدينة الشروق نسبة 15%، وأخرى لمدينة العبور من المقابر الجاهزة، والباقي لقاطني مدينة العاشر من رمضان، ويسدد مقدم الحجز بواقع 30 ألف جنيه، ويسدد باقي الثمن 30500 جنيه، إضافة إلى مصاريف الصيانة قبل الاستلام.

وتراجع جميع الطلبات بمعرفة جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع جهازي مدينتي الشروق والعبور، طبقا لنسبة كل جهاز، ثم الإعلان عن موعد قرعة التخصيص فى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع بذات الأسعار المحددة لقاطني مدينة العاشر من رمضان، بشرط أن يقوم مقدم الحجز بمدينة (العبور – الشروق) بتقديم ما يفيد بأنه من قاطني المدينتين، وطبقا للأسعار المحددة من اللجنة المختصة بالتسعير، وطبقاً لأحكام قانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966، وكذا القواعد المتبعة في هذا الشأن.

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