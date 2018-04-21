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الوطن

تجديد حبس قاتل شقيقته 15 يوما بسبب المخدرات في أطفيح

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس قاتل شقيقته 15 يوما بسبب المخدرات في أطفيح

صورة ارشيفية

جددت نيابة الصف، حبس موظف بشركة الكهرباء، لمدة 15 يوما، بتهمة قتل شقيقته، بعد رفضها إعطائه مبلغا ماليا لشراء المخدرات بمنطقة أطفيح.

وأفادت تحقيقات النيابة، التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بأن المتهم "حسين.س" 44 عاما، موظف بشركة كهرباء الكريمات، سدد للمجني عليها 14 طعنة في الصدر والرقبة، موضحة أنه مدمن مخدرات ويعالج في أحد المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، طلب المتهم من شقيقته أموالا لشراء "حشيش"، إلا أنها رفضت، ما أثار غضبه وانهال عليها طعنًا بالسكين حتى فارقت الحياة، وضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وسجلت القوات اعترافات المتهم، وتم التحفظ عليه.

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