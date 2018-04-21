ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في العياط

ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في العياط.

وتبين من تحريات المباحث، أن المتهمين سبق اتهامهم في 3 قضايا اتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" وفرد "خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتها في الصف وأطفيح والعياط.

وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وقررت نيابة العمرانية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.