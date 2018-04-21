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الوطن

ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في العياط

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في العياط

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، 3 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في العياط.

وتبين من تحريات المباحث، أن المتهمين سبق اتهامهم في 3 قضايا اتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحوزتهم سلاح أبيض "مطواة" وفرد "خرطوش".

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتها في الصف وأطفيح والعياط.

وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، وقررت نيابة العمرانية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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