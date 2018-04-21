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الوطن

خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي باتجاه جرابلس وإدلب

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
خروج 3200 مسلح وعائلاتهم من القلمون الشرقي باتجاه جرابلس وإدلب

خروج المسلحين من القلمون

كشف مصدر أمني سوري، عن خروج 3200 مسلح مع عائلاتهم من مناطق القلمون الشرقي بريف دمشق، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس بريف حلب الشمالي، وإدلب شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، اليوم، إن 3200 مسلح مع عائلاتهم خرجوا من مناطق القلمون الشرقي وتجمعها بالناصرية، تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، وإدلب.

فيما قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إن عددا من الحافلات التي تنقل المسلحين وعائلاتهم خرجت من الرحيبة، وجيرود، والناصرية بريف دمشق، إلى نقطة التجمع تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس، موضحة أن الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل، ومستودعات الذخيرة، والخروج إلى جرابلس وإدلب.

وأضافت القناة الرسمية، أن الجيش السوري يستهدف مراكز وإمدادات المسلحين في الحجر الأسود جنوب دمشق.

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