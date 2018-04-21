"الصحة" تصدر 20 ألف شهادة بخلو العاملين بالأغذية من "الأمراض المعدية"

قالت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إنه أصدر 19 ألفا و975 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للتأكد من خلو العاملين بتلك المنشآت من الأمراض المعدية.

وأضافت حمزة، في تصريحات صحفية: أصدر قرابة ألفين و255 شهادة تحت الإشراف الصحي، والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها للخارج، وألف و848 خطاب سعة تخزينية لضمان سلامة الأغذية المستوردة والمصدرة، ولفتت إلى التحفظ الصحي على ألف و182 رسالة غذائية لحين ورود الإفراج النهائي بشأنها.