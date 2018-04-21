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الوطن

حبس مذيعة 6 أشهر لإدانتها بالنصب على أحد المواطنين

منذ 34 دقيقة
كتب: هيثم البرعى
حبس مذيعة 6 أشهر لإدانتها بالنصب على أحد المواطنين

المستشار محمود حمدي رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، بحبس مذيعة مغمورة، لمدة 6 أشهر، لإدانتها بارتكاب جريمة النصب والاحتيال.

وأوضحت التحقيقات والتحريات، أن المحكوم عليها "هاجر.ع" حصلت على مبلغ مالي من أحد المواطنين بزعم قدرتها على توظيفه في إحدى شركات البترول، وهو مجال عملها الأصلي، إلا أنها لم تفِ بوعدها، ولم ترد له المبلغ الذي تحصلت عليه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استغلت عملها كمذيعة إلى جانب إحدى شركات البترول، وتمكنت من الاستيلاء على المبلغ المالي من المجنى عليه، والذي اتهمها بالنصب والاحتيال، وأُلقي القبض عليها بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، وباشرت النيابة التحقيق معها، ثم أحالتها لمحكمة الجنح، والتي أصدرت الحكم المتقدم.

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